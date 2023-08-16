Sambut HUT Ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Berbagai Perlombaan Unik di Bone





BONE – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Passeddingeng menggelar berbagai lomba di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Acara yang diikuti puluhan warga itu diikuti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di Desa Lompu itu untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI).

"Kegiatan hari ini kami menggelar acara lomba domino di Dusun Lompu. Saya rasa kami lihat minat warga yang mana hampir tiap malam warga di sini rutinitas kumpul-kumpulnya itu lomba domino," ujar Perwakilan Gerakan Passeddingeng Masyarakat Bone Dukung Ganjar, Aswar Hamid, Rabu (16/8/2023).

"Kami rangkaikan dengan seperti itu (lomba) karena tinggal satu hari lagi perayaan 17 Agustus ini dilaksanakan," sambungnya.

Aswar menambahkan, perlombaan domino menjadi favorit warga Bone dalam memeriahkan suatu perayaan. Selain untuk memeriahkan HUT RI, perlombaan domino juga kerap digelar saat berbagai pesta lainnya.

Seperti pesta pernikahan, perayaan HUT berbagai instansi ataupun lembaga, ataupun untuk event lainnya.

"Fungsinya memang seperti itu, karena di sini kami lihat menjalin silaturahmi itu memang domino ini yang jadi ciri khasnya," jelas Aswar.

Pada kesempatan ini, Gerakan Passeddingeng Masyarakat Bone juga mengenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat sekitar.

"Kami berharap acara ini bisa mendongkrak sekaligus mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Masyarakat berharap ketika dia terpilih jadi presiden 2024 bisa lebih maju lagi Indonesia, lebih sejahtera lagi," kata Aswar.

Aswar menilai, antusias ini seakan menunjukkan bahwa masyarakat sekitar memang sangat mendukung Ganjar untuk menjadi presiden 2024.

"Saya lihat untuk masyarakat sini sih sangat berantusias dengan acara lomba domino ini, apalagi dengan acara yang dilaksanakan relawan Ganjar Pranowo. Saya rasa kalau untuk dukungan alhamdulillah mendukung untuk Presiden 2024," pungkas Aswar.