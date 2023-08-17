Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad Siap Gerakan Mesin Partai Jelang Pemilu 2024

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |00:08 WIB
BANDUNG - Bacaleg DPR RI Dapil Jabar II yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad menghadiri Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg se-Jawa Barat di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Abdul Khaliq Ahmad hadir ikut serta mendengarkan pemaparan yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Dalam kesempatan itu, hadir ratusan kader dan bacaleg Partai Perindo dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dikatakannya, acara konsolidasi yang digelar tersebut sangat penting bagi partai. Konsolidasi caleg itu merupakan salah satu bagian dari proses kemenangan Partai Perindo di Jawa Barat Karena pada dasarnya bacaleg itu adalah salah satu instrumen yang ikut menentukan berhasil tidaknya partai.

"Konsolidasi bacaleg itu menjadi sesuatu yang penting dan ini derajatnya adalah tertinggi dari seluruh kegiatan partai. Pada kesempatan tersebut, banyak arahan yang disampaikan Bapak Hary Tanoesoedibjo untuk pemenangnya Partai Perindo," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, diantaranya soal menggerakkan mesin partai, penguatan saksi, struktur partai, dan lainnya.

