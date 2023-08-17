Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dihadiri Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo, Gala Dinner Misan Kopaka Berlangsung Meriah

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |01:40 WIB
Dihadiri Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo, Gala Dinner Misan Kopaka Berlangsung Meriah
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Hadiri Gala Dinner/Foto: Aziz Indra
A
A
A

 

BANDUNG - Gala Dinner Misan Kopaka “To Be One” New Collection 2023 yang diadakan di Hotel Pullman Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023) malam berlangsung meriah.

Suasana semakin meriah dengan kehadiran Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) yang didampingi sang istri, Liliana Tanoesoedibjo.

Dalam kesempatan itu, HT tampak mengenakan pakaian batik berwarna dasar merah dengan motif hitam. Sedangkan Liliana mengenakan gaun hitam yang membuatnya tampak elegan.

Gelaran gala dinner Misan Kopaka “To Be One” New Collection 2023 ini berjalan sangat meriah dengan hadirnya iringan musik orkestra hingga para bintang tamu.

Salah satu yang paling ditunggu dalam acara ini adalah penampilan fashion show dari model profesional yang menampilkan baju dalam rancangan busana Misan Kopaka.

Selain penampilan model prosesional, fashiow show juga dibawakan oleh ibu-ibu sosialita Kota Bandung. Bukan hanya fashion show, mereka juga bahkan bernyanyi.

Dalam acara gala dinner ini, HT dan Liliana Tanoesoedibjo mendapat tanda kehormatan yang diberikan langsung Misan Kopaka.

Tak hanya itu, HT dan Liliana Tanaja Tanoesoedibjo berkesempatan memberikan tanda kasih kepada sejumlah tamu undangan. Salah satunya diberikan kepada Direktur Operasional Honda Bandung Center, Iwan Tjandradinata.

Di puncak acara, HT dan Liliana Tanoesoedibjo bersama para tamu undangan lainnya langsung menyantap jamuan makan malam bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678/hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990591/hary-tanoesoedibjo-selamat-paskah-semoga-hari-ini-penuh-dengan-kebahagiaan-hMc1SZ0LtB.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Paskah, Semoga Hari Ini Penuh dengan Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981885/hary-tanoesoedibjo-selamat-hari-raya-nyepi-tahun-baru-saka-1946-rg5WRKciAG.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968698/hary-tanoesoedibjo-bagikan-momen-rayakan-imlek-bersama-ganjar-pranowo-YiJ1hd9qnG.jpg
Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Rayakan Imlek Bersama Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/1/2966336/hary-tanoesoedibjo-pastikan-caleg-partai-perindo-akan-berjuang-untuk-rakyat-indonesia-DJI28bqo5X.jpg
Hary Tanoesoedibjo Pastikan Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/337/2964963/tiba-di-gbk-hary-tanoe-dan-liliana-hadiri-kampanye-akbar-ganjar-mahfud-NYQrYsbR4F.jpg
Tiba di GBK, Hary Tanoe dan Liliana Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement