Dihadiri Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo, Gala Dinner Misan Kopaka Berlangsung Meriah

BANDUNG - Gala Dinner Misan Kopaka “To Be One” New Collection 2023 yang diadakan di Hotel Pullman Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023) malam berlangsung meriah.

Suasana semakin meriah dengan kehadiran Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) yang didampingi sang istri, Liliana Tanoesoedibjo.

Dalam kesempatan itu, HT tampak mengenakan pakaian batik berwarna dasar merah dengan motif hitam. Sedangkan Liliana mengenakan gaun hitam yang membuatnya tampak elegan.

Gelaran gala dinner Misan Kopaka “To Be One” New Collection 2023 ini berjalan sangat meriah dengan hadirnya iringan musik orkestra hingga para bintang tamu.

Salah satu yang paling ditunggu dalam acara ini adalah penampilan fashion show dari model profesional yang menampilkan baju dalam rancangan busana Misan Kopaka.

Selain penampilan model prosesional, fashiow show juga dibawakan oleh ibu-ibu sosialita Kota Bandung. Bukan hanya fashion show, mereka juga bahkan bernyanyi.

Dalam acara gala dinner ini, HT dan Liliana Tanoesoedibjo mendapat tanda kehormatan yang diberikan langsung Misan Kopaka.

Tak hanya itu, HT dan Liliana Tanaja Tanoesoedibjo berkesempatan memberikan tanda kasih kepada sejumlah tamu undangan. Salah satunya diberikan kepada Direktur Operasional Honda Bandung Center, Iwan Tjandradinata.

Di puncak acara, HT dan Liliana Tanoesoedibjo bersama para tamu undangan lainnya langsung menyantap jamuan makan malam bersama.