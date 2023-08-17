Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perayaan HUT Ke-78 RI, DPD Perindo Jakut Gelar Berbagai Perlombaan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:26 WIB
Perayaan HUT Ke-78 RI, DPD Perindo Jakut Gelar Berbagai Perlombaan
Kemeriahan HUT Ke-78 RI di DPD Perindo Jakut (foto: MPI/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu ikut berpartisipasi dalam perayaan HUT RI ke-78. Kemeriahan ini disambut oleh DPD Partai Perindo Jakarta Utara (Jakut) dengan menggelar berbagai perlombaan.

Pantauan MNC Portal Indonesia, acara tersebut diselenggarakan di kantor DPD Partai Perindo Jakut. Terlihat kantor DPD Partai Perindo Jakut dihiasi oleh pernak pernik khas HUT kemerdekan. Nampak juga panggung acara telah disediakan oleh panitia acara.

Beragam acara mulai dari lomba karoke, lomba makan kerupuk, lomba pindah bendera hingga lomba joget jeruk. Acara tersebut dibuka secara umum.

"Iya nanti masyarakat akan hadir dan menyaksikan di sini tentunya," ucap Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara Capt Antonius Riyanto Saputro di lokasi, Kamis (17/8/2023).

Antonius mengatakan persiapan dalam menyambut HUT Kemerdekaan ini telah direncanakan selama seminggu kebelakang. Para kader Perindo juga sangat antusias ikut berpartisipasi dalam acara ini.

"Ini persiapaanya sudah sangat luar biasa ya. Sudah dari seminggu yang lalu persiapaan sudah sangat matang sekali, bahkan semalam teman-teman bergadang di sini untuk berusaha meramaikan hari ini. Semangat yang luar biasa khususnya dari teman-teman DPC Cilincing hari ini yang luar biasa," ucap Antonius di lokasi, Kamis (17/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement