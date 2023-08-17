Perayaan HUT Ke-78 RI, DPD Perindo Jakut Gelar Berbagai Perlombaan

JAKARTA - Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu ikut berpartisipasi dalam perayaan HUT RI ke-78. Kemeriahan ini disambut oleh DPD Partai Perindo Jakarta Utara (Jakut) dengan menggelar berbagai perlombaan.

Pantauan MNC Portal Indonesia, acara tersebut diselenggarakan di kantor DPD Partai Perindo Jakut. Terlihat kantor DPD Partai Perindo Jakut dihiasi oleh pernak pernik khas HUT kemerdekan. Nampak juga panggung acara telah disediakan oleh panitia acara.

Beragam acara mulai dari lomba karoke, lomba makan kerupuk, lomba pindah bendera hingga lomba joget jeruk. Acara tersebut dibuka secara umum.

"Iya nanti masyarakat akan hadir dan menyaksikan di sini tentunya," ucap Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara Capt Antonius Riyanto Saputro di lokasi, Kamis (17/8/2023).

Antonius mengatakan persiapan dalam menyambut HUT Kemerdekaan ini telah direncanakan selama seminggu kebelakang. Para kader Perindo juga sangat antusias ikut berpartisipasi dalam acara ini.

"Ini persiapaanya sudah sangat luar biasa ya. Sudah dari seminggu yang lalu persiapaan sudah sangat matang sekali, bahkan semalam teman-teman bergadang di sini untuk berusaha meramaikan hari ini. Semangat yang luar biasa khususnya dari teman-teman DPC Cilincing hari ini yang luar biasa," ucap Antonius di lokasi, Kamis (17/8/2023).