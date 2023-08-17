Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketua DPD Perindo Jakut Buka Perayaan HUT Ke-78 RI, Warga: Seneng Banget!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:40 WIB
Ketua DPD Perindo Jakut Buka Perayaan HUT Ke-78 RI, Warga: Seneng Banget!
Antonius Riyanto membuka sejumlah perlombaan Agustusan. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara Capt Antonius Riyanto Saputro membuka berbagai perlombaan HUT Ke-78 RI di Jalan Raya Jepara, gang 3, RT 03 RW 04, Kecamatan koja, Jakarta Utara. Pembukaan acara dilakukan dengan menggunting pita.

Salah satu warga, Shiffa (35) mengungkap rasa bahagia dengan kedatangan Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara. Dia mengaku sudah menggung kedatangan Antonius sejak pagi hari.

"Iya seneng bangat mas, bahagia deh pokonya, soalnya Pak Antonius kan orang penting dan mau masuk ke gang-gang ini," ucap Shiffa kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (17/8/2023).

BACA JUGA:

Perayaan HUT Ke-78 RI, DPD Perindo Jakut Gelar Berbagai Perlombaan 

Dia menuturkan bahwa di tempat ia tinggal akan mengadakan perlombaan panjat pinang, lomba sepeda hias, lomba gigit sendok dengan kelerang dan berbagai perlombaan lainnya. Ia mengatakan kedatangan kader Partai Perindo ini bisa menambah semangat para peserta yang mengikuti lomba.

"Semoga Partai Perindo jaya terus, dan Pak Antonius selalu diberikan kesehatan," katanya.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Antonius menyapa semua warga dengan memberikan senyum dan bersalaman ketika berjalan menuju tempat peresmian. Banyak warga yang menyambut dengan baik kedatangan ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Antonius mengatakan momentum HUT Ke-78 Kemerdekaan RI ini bisa dimaknai sebagai pengingat masyarakat tergadap jasa pahlawan Indonesia yang telah gugur di medan perang. Dia bersyukur selama 78 tahun ini bisa hidup merdeka yang terbebas dari penjajahan.

"Terima kasih kepada warga, khususnya Jakarta Utara dan juga adik-adik yang telah memeriahkan acara 17-an kali ini, hari ini adalah momentum sejarah dalam rangka memperingati hari HUT RI ke-78. Kita bisa memeriahkan acara bersama," ucap Antonius.

"Kita juga harus bersyukur karena Indonesia telah merdeka dan sama-sama kita nikmatin hari ini, ini memperingati sejarah para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement