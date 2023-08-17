Ketua DPD Perindo Jakut Buka Perayaan HUT Ke-78 RI, Warga: Seneng Banget!

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara Capt Antonius Riyanto Saputro membuka berbagai perlombaan HUT Ke-78 RI di Jalan Raya Jepara, gang 3, RT 03 RW 04, Kecamatan koja, Jakarta Utara. Pembukaan acara dilakukan dengan menggunting pita.

Salah satu warga, Shiffa (35) mengungkap rasa bahagia dengan kedatangan Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara. Dia mengaku sudah menggung kedatangan Antonius sejak pagi hari.

"Iya seneng bangat mas, bahagia deh pokonya, soalnya Pak Antonius kan orang penting dan mau masuk ke gang-gang ini," ucap Shiffa kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (17/8/2023).

BACA JUGA:

Perayaan HUT Ke-78 RI, DPD Perindo Jakut Gelar Berbagai Perlombaan

Dia menuturkan bahwa di tempat ia tinggal akan mengadakan perlombaan panjat pinang, lomba sepeda hias, lomba gigit sendok dengan kelerang dan berbagai perlombaan lainnya. Ia mengatakan kedatangan kader Partai Perindo ini bisa menambah semangat para peserta yang mengikuti lomba.

"Semoga Partai Perindo jaya terus, dan Pak Antonius selalu diberikan kesehatan," katanya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Antonius menyapa semua warga dengan memberikan senyum dan bersalaman ketika berjalan menuju tempat peresmian. Banyak warga yang menyambut dengan baik kedatangan ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Antonius mengatakan momentum HUT Ke-78 Kemerdekaan RI ini bisa dimaknai sebagai pengingat masyarakat tergadap jasa pahlawan Indonesia yang telah gugur di medan perang. Dia bersyukur selama 78 tahun ini bisa hidup merdeka yang terbebas dari penjajahan.

"Terima kasih kepada warga, khususnya Jakarta Utara dan juga adik-adik yang telah memeriahkan acara 17-an kali ini, hari ini adalah momentum sejarah dalam rangka memperingati hari HUT RI ke-78. Kita bisa memeriahkan acara bersama," ucap Antonius.

"Kita juga harus bersyukur karena Indonesia telah merdeka dan sama-sama kita nikmatin hari ini, ini memperingati sejarah para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang," katanya.