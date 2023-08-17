Hary Tanoe Minta Seluruh Kader dan Bacaleg Bersinergi Capai Target Pemilu 2024

Hary Tanoesodibjo meminta seluruh kader dan bacaleg berkolaborasi dan bersinergi raih target Pemilu 2024. (Foto: Dok MPI)

BANDUNG - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo meminta seluruh kader dan bacaleg berkolaborasi dan bersinergi dalam meraih target di Pemilu 2023.

Hal itu disampaikan Hary tanoe saat memimpin Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg (DPR RI dan Tandem Provinsi & Kabupaten/Kota) se-Jawa Barat di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Khusus di Jabar, kata Hary Tanoe, Perindo ingin meraup suara maksimal. Terlebih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jabar pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 35 juta pemilih.

"Jawa Barat ini provinsi terbesar. DPT-nya itu 35 juta lebih, harus dimaksimalkan dengan semua cara. Itu penting," kata Hary Tanoe.

Karena itu, Hary Tanoe mengingatkan seluruh Bacaleg dan kader Perindo di Jabar harus berkolaborasi dan bersinergi. Semua ini, kata Hary, penting dilakukan agar suara partai maksimal di Tanah Pasundan.

"Itulah kenapa saya ingin kepengurusan sampai DPRT berbasis TPS," ujar Hary Tanoe.

Hary Tanoe mengemukakan, salah satu upaya yang tengah dilakukan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu adalah membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi.