INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

HUT ke-78 RI, Rudi Zulham Ajak Kader Perindo Sumut Perkuat Persatuan dan Sinergitas

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:20 WIB
Perindo Sumut gelar upacara HUT ke-78 RI (Foto: MPI)
Perindo Sumut gelar upacara HUT ke-78 RI (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Kader dan pengurus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara melaksanakan upacara perayaan hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di kompleks Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Kamis (17/8/2023) pagi.

Upacara dipimpin oleh Wakil Ketua DPW Perindo Sumut, AKBP (Purn) Faduhusi Zendrato. Sedangkan berperan sebagai Pembina Upacara, Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan.

Upacara dimulai dengan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pembacaan Teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengheningkan cipta seraya berdoa untuk para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah.

Rudi Zulham Hasibuan dalam amanatnya mengatakan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia ini harus menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan sinergitas di antara sesama kader Partai Perindo di Sumatera Utara. Dengan kokohnya persatuan, maka target menang di Pemilu 2024 akan semakin mudah diwujudkan.

"Semangat hari kemerdekaan ini akan menjadi sangat penting bagi kita untuk berjuang 6 bulan ke depan. Mari kita bersatu padu untuk memenangkan Perindo," katanya.

Rudi Zulham menegaskan, semangat bertarung untuk memenangkan Pemilu 2024 harus dilakukan dengan berbagai kerja politik yang cerdas dan mengedepankan berbagai inovasi. Dengan begitu, setiap kader akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam bersaing dengan kader dari partai lain.

"Tidak ada partai besar, yang ada itu partai senior. Makanya kita harus siap bersaing untuk merebut kemenangan," tegasnya.

