Uniknya Karnaval Kemerdekaan Kampung Perindo di Sukamulya Kemayoran

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:32 WIB
Uniknya Karnaval Kemerdekaan Kampung Perindo di Sukamulya Kemayoran
Kemeriahan Karnival Kemerdekaan di Kemayoran (Foto: MPI/Carlos)
JAKARTA - Karnaval kemerdekaan di Kampung Persatuan Indonesia (Perindo), RW06 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (17/8/2023) sore berlangsung meriah dan unik.

Sejumlah warga sesuai dengan Rukun Tetangga (RT) nya masing-masing menggunakan beragam kostum dan tema karnaval parade kebudayaan untuk memperingati hari kemerdekaan.

Ada yang menggunakan pakaian adat khas Betawi, ada yang menggunakan koteka, ada juga yang duduk di karpet terbang layaknya Aladin.

Mereka membawa pernak-pernik dan juga mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kecintaan untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78.

Tak jarang mereka bersorak-sorai saat suara petasan dinyalakan sembari berjoget dengan berbagai lagi nasional kebangsaan Indonesia.

Ahmad (35) warga RT09/RW06 mengatakan setiap tahun diadakan karnaval kebudayaan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kita setiap tahun pasti parade seperti ini. Sudah menjadi tradisi cukup lama," ujar Ahmad.

