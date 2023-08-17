Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Klaim Asuransi KTA Partai Perindo Hanya Butuh Waktu 1x24 Jam

Demon Fajri , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:55 WIB
Klaim Asuransi KTA Partai Perindo Hanya Butuh Waktu 1x24 Jam
Ketua DPP Perindo Heri Budainto seranhkan klaim asuransi KTA Perindo (Foto: Okezone/Demon)
A
A
A

BENGKULU -Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto menyerahkan secara simbolis klaim asuransi kartu tanda anggota (KTA) Partai Perindo, Kamis (17/8/2023).

Klaim asuransi itu diterima langsung salah satu warga Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Safrian Prayoga (19).

Di mana pria 19 tahun ini mengalami kecelakaan lalulintas di daerahnya yang menabrak satu unit mobil. Sehingga dia sempat mengalami luka ringan.

Terkait hal tersebut, korban lakalantas ini langsung mengklaim asuransi KTA partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut.

Tak butuh waktu lama, kata Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI, daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu, Heri Budianto, hanya membutuhkan waktu 1x24 jam, klaim asuransi langsung dicairkan.

Halaman:
1 2
      
