Penerima Klaim Asuransi KTA, Safrian: Sangat Membantu dan Bermanfaat, Terima Kasih Partai Perindo

BENGKULU - Salah satu warga Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Safrian Prayoga (19) menerima klaim asuransi KTA Partai Perindo.

Asuransi KTA partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut itu sebelumnya telah diaktifkan pria 19 tahun ini.

Dia mendapatkan klaim sebesar Rp300 ribu, dari asuransi partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bakal calon presiden (Bacapres) Pemilu 2024 Ganjar Pranowo tersebut.

Pria 19 tahun ini merasa senang dan bahagia dengan santuan asuransi KTA Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ini.

"Asuransi KTA Partai Perindo sangat bermanfaat, membantu. Pencairannya juga cepat. Saya sangat berterima kasih atas klaim asuransi Partai Perindo ini," kata Safrian, saat ditemui jurnalis MNC Portal Indonesia, Kamis (17/8/2023).

Ditambahkan ibu Safrian, Siswati asuransi KTA Partai Perindo sangat membantu sekali keluarganya. Rasa terima kasih ini dia sampaikan secara langsung ke Heri Budianto, Calon Legislatif, DPR RI, Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, usai memberikan klaim secara simbolis di rumahnya.