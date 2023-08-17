Advertisement
HOME NEWS NEWS

Rayakan HUT ke-78 RI, Perindo Sumut Gelar Beragam Lomba Khas 17-an

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:19 WIB
Rayakan HUT ke-78 RI, Perindo Sumut Gelar Beragam Lomba Khas 17-an
Perindo Sumut gelar lomba 17-an (Foto: Okezone/Wahyudi)
A
A
A

MEDAN - DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara menggelar beragam perlombaan khas 17-an di halaman sekretariat DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Kamis (17/8/2023) siang.

Adapun perlombaan yang digelar di antaranya lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku dalam botol hingga lomba joged kursi. Perlombaan diikuti para kader dan pengurus serta masyarakat di sekitar sekretariat Perindo Sumut.

Pantauan MPI, suasana begitu meriah hingga banyak masyarakat yang melintas di sekitar sekretariat DPW Perindo Sumut sengaja berhenti untuk ikut menyaksikan perlombaan tersebut.

Perlombaan ini digelar setelah sebelumnya para kader dan pengurus melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks proklamasi, teks pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

