HOME NEWS NEWS

14 Lomba Seru Diinisiasi DPW Baja Perindo DKI Jakarta di RW06 Harapan Mulya Kemayoran

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:39 WIB
14 Lomba Seru Diinisiasi DPW Baja Perindo DKI Jakarta di RW06 Harapan Mulya Kemayoran
Perayaan HUT Ke-78 RI di Kemayoran (Foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 14 jenis lomba seru diinisiasi oleh DPW Baja Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Baja (Barisan Penjaga) Partai Perindo, Raden Noviandih (Andi Owen) pada Kamis (17/8/2023) usai mengikuti parade budaya 17 Agustus.

"Hari ini kami dari DPW Baja Perindo melaksanakan pawai kebudayaan dengan jarak. Kita ingin mengingatkan kepada anak muda untuk memperingati jasa-jasa pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia," ujar Raden Noviandih.

Raden Noviandih yang juga Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 1 Jakarta Pusat dalam Pemilu Legislatif 2024 tersebut berharap dengan berbagai macam lomba yang diadakan pihaknya dapat semakin mempererat tali persaudaraan antar masyarakat.

"Seperti sore ini kita melaksanakan karnaval dengan tema Indonesia kaya akan kebudayaan, makanya kebanyakan hari ini para peserta dari setiap RT menggunakan baju daerah masing-masing," kata dia.

Halaman: 1 2
1 2
      
