INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Kolaborasi Gelar Lomba Agustusan, Warga RW 03 Pegadungan: Terima Kasih Bacaleg Partai Perindo

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:43 WIB
Kolaborasi Gelar Lomba Agustusan, Warga RW 03 Pegadungan: Terima Kasih Bacaleg Partai Perindo
Warga RW 03 Pegadungan gelar lomba Agustusan bareng Bacaleg Perindo/Foto: Nur Khabibi
A
A
A

 

JAKARTA - Perwakilan RW 03 Pegadungan, Kalideres Jakarta Barat, bekerja sama dengan dua Bacaleg Partai Perindo menggelar lomba Agustusan untuk peringati HUT ke-78 RI, Kamis (17/8/2023). Dua Bacaleg tersebut ialah Gondo Radityo Gambiro Bacaleg DPR RI dapil III DKI Jakarta dan Hendi Wargianto bacaleg DPRD DKI Jakarta dari dapil 9.

Perwakilan RW 03, Jaya Sakthi menyatakan rasa terima kasihnya kepada dua bacaleg Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

 BACA JUGA:

"Saya mengucapkan ribuan banyak terimakasih kepada kedua caleg tersebut," kata Jaya di lokasi.

Ia mengaku, semenjak pandemi Covid-19 melanda di daerahnya tidak lagi mengadakan perlombaan tersebut. Untuk itu, warganya sudah merasa rindu dengan lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan tersebut.

 BACA JUGA:

"Baru kali ini di tahun 2023 mungkin sama-sama kita lihat sangat meriah sekali dan saya sebagai wakil dari RW 03 mengucapkan terima kasih," ucapnya.

