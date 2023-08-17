Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Lomba Agustusan dengan Warga RW 03 Pegadungan, Ini yang Dirindukan Masyarakat

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:58 WIB
Gelar Lomba Agustusan dengan Warga RW 03 Pegadungan, Ini yang Dirindukan Masyarakat
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPR RI dapil III DKI Jakarta dari Partai Perindo, Gondo Radityo Gambiro menggelar lomba Agustusan dengan warga RW 03, Pegadungan, Kalideres Jakarta Barat, Kamis (17/8/2023). Lomba yang digelar berupa panjat pinang, futsal ibu-ibu berdaster, makan kerupuk, dan lainnya.

Berdasarkan keterangan warga, Gondo menyebutkan semenjak pandemi Covid-19 melanda, warga setempat tidak lagi menggelar perlombaan dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan.

Untuk itu, ia bersama ketua RT setempat sepakat untuk membuat berbagai macam perlombaan ciri khas Agustusan.

"Meskipun sederhana, tapi Alhamdulillah disambut meriah oleh masyarakat di sini," kata Gondo di lokasi.

Politisi Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--, merasa puas dengan acara tersebut. Menurutnya, antusias warga sangat tinggi yang terlihat dari banyaknya warga yang datang untuk menonton, khususnya panjat pinang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834//wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686//partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186543//tambang-Txm0_large.jpg
Pengusaha Tambang Wajib Beres Pajak untuk Perpanjangan RKAB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133//sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119//dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement