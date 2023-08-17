Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Filosofi Lomba Panjat Pinang, Bacaleg Perindo: Terus Bahu Membahu Mencapai Tujuan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:06 WIB
Filosofi Lomba Panjat Pinang, Bacaleg Perindo: Terus Bahu Membahu Mencapai Tujuan
Bacaleg Perindo ajak masyarakat bahu membahu lewat lomba panjat pinang/Foto: Nur Khabibi
A
A
A

 

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dari dapil 9, Hendi Wargianto menjelaskan alasannya menggelar lomba panjat pinang bersama warga RW 03, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (17/8/2023). Menurutnya, filosofi lomba panjat pinang adalah agar masyarakat terus bahu membahu dalam mencapai tujuan.

"Tujuannya adalah agar kami bisa terus bersama bersatu bahu membahu karena tidak mudah untuk meraih apa yang ada pada di atas, begitu pula Perindo yang sedang berjuang," kata Hendi di lokasi.

 BACA JUGA:

Politisi Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyebutkan, selain lomba Agustusan dirinya juga pernah melakukan kegiatannya bersama warga setempat yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan Hendi bersama warga di sana tidak hanya itu saja. Menurutnya, ia akan melakukan program yang ia beri nama Partai Perindo Bersedekah. Hal itu sebagai wujud nyata Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera

 BACA JUGA:

"Kami akan membuat program santunan anak yatim sekitar 300 anak yatim yang akan kami santuni," ucap bacaleg Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement