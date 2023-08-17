Filosofi Lomba Panjat Pinang, Bacaleg Perindo: Terus Bahu Membahu Mencapai Tujuan

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dari dapil 9, Hendi Wargianto menjelaskan alasannya menggelar lomba panjat pinang bersama warga RW 03, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (17/8/2023). Menurutnya, filosofi lomba panjat pinang adalah agar masyarakat terus bahu membahu dalam mencapai tujuan.

"Tujuannya adalah agar kami bisa terus bersama bersatu bahu membahu karena tidak mudah untuk meraih apa yang ada pada di atas, begitu pula Perindo yang sedang berjuang," kata Hendi di lokasi.

Politisi Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyebutkan, selain lomba Agustusan dirinya juga pernah melakukan kegiatannya bersama warga setempat yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan Hendi bersama warga di sana tidak hanya itu saja. Menurutnya, ia akan melakukan program yang ia beri nama Partai Perindo Bersedekah. Hal itu sebagai wujud nyata Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera

"Kami akan membuat program santunan anak yatim sekitar 300 anak yatim yang akan kami santuni," ucap bacaleg Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.