HOME NEWS NEWS

Masyarakat Tionghoa Peduli Bagikan Santunan ke Veteran, Pemuda dan Guru Berprestasi di Momen Kemerdekaan

Sondi Agung , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:58 WIB
Masyarakat Tionghoa Peduli Bagikan Santunan ke Veteran, Pemuda dan Guru Berprestasi di Momen Kemerdekaan
A
A
A

BANDUNG - Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) menggelar upacara bendera sekaligus pembagian kadeudeuh bagi veteran, pemuda dan guru berprestasi. Diharapkan kemerdekaan kali ini semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan masyarakatnya.

Bertempat di halaman sekolah Harapan Kasih, Mekarwangi, Kota Bandung. Masyarakat Tionghoa Peduli menggelar upacara bendera sekaligus pembagian “kadeudeuh” bagi para veteran, pemuda dan guru berprestasi.

Dihadiri berbagai suku ras dan agama, semua peserta larut dalam kehikmatan upacara kemerdekaan. Menurut ketua Yayasan Dana Sosial Priangan, Herman Widjaya, acara ini rutin digelar sebagai ungkapan rasa syukur.

"Serta terima kasih kepada para veteran yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan wujud apresiasi bagi guru dan pemuda berprestasi," kata Herman.

Sementara menurut Ketua Harian Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Jawa Barat, Djoni Toat, keragaman suku bangsa menjadi kekuatan utama bangsa ini untuk maju. Dirinya juga mengapresiasi keterbukaan dunia politik Indonesia saat ini kepada seluruh elemen suku bangsa yang ada untuk mewujudkan kemerdekaan berpolitik.

Bacaleg Partai Perindo ini mengajak kepeda seluruh elemen bangsa khususnya kepada kaum Tionghoa untuk terus berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa, khususnya di dunia politik.

"Salah satunya melalui Partai Perindo yang terbuka bagi semua golongan," katanya.

