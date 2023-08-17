Advertisement
HOME NEWS NEWS

Momen HUT ke-78 RI, Ustaz Yusuf Mansur Gelar Doa Bersama di Yayasan Pendidikan Islam Ar Risalah Jaktim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:06 WIB
Momen HUT ke-78 RI, Ustaz Yusuf Mansur Gelar Doa Bersama di Yayasan Pendidikan Islam Ar Risalah Jaktim
Yusuf Mansur gelar doa bersama (Foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jakarta Timur I Ja’man Nurchotib Mansur alias Ustaz Yusuf Mansur menggelar doa bersama di Yayasan Pendidikan Islam Ar Risalah di Kramat Jati, Jakarta Timur Kamis (17/8). Doa bersama dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

Kedatangan Yusuf Mansur langsung disambut baik peserta doa bersama di kawasan tersebut. Ia pun menyempatkan diri menyapa warga-warga, bahkan ia terlihat akrab dengan anak-anak yang mengikuti doa bersama.

Bacaleg Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024- itu mengatakan doa bersama juga untuk memberi hadiah untuk para pahlawan. Hal ini sebagai balas budi setiap pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan Indonesia.

“Kan kita udah terima hadiah dari pahlawan, leluhur dari mbah-mbah kita dari Kyai dari ulama zaman dulu termasuk nanti ekosistem mata rantai NU dan organisasi lain, hadiah mereka buat kita adalah kemerdekaan dengan izin Allah. Lah kita ngasih hadiah apaan? Bisanya doa yaudah doa begitu,” kata Yusuf Mansur di lokasi, Kamis (17/8/2023).

