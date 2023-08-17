Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ustadz Yusuf Mansur Janji Bakal Rutin Gelar Doa Bersama

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:09 WIB
Ustadz Yusuf Mansur Janji Bakal Rutin Gelar Doa Bersama
Bacaleg Partai Perindo Ustadz Yusuf Mansur janji bakal rutin doa bersama. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jakarta Timur I Ja’man Nurchotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur menggelar doa bersama di Yayasan Pendidikan Islam Ar Risalah Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (17/8/2023). Yusuf Mansur berjanji bakal terus menggelar doa bersama di tengah-tengah warga.

“Ini sudah yang ke berapa tempat, rutin ini (kegiatan doa bersama). Datangnya kan dari masyarakat ya. Insya Allah tulus, ikhlas, dan mustajabah,” kata Yusuf Mansur di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (17/8/2023).

Selain menggelar doa bersama ke berbagai tempat, Yusuf Mansur terus berdakwah dengan memanfaatkan teknologi. Menurut politikus Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024- itu teknologi membuat dakwah menjadi sederhana, tapi bermanfaat luas.

“Ya mungkin lebih dari 2.000 itu suara saya sudah ke mana-mana mendoakan bangsa dengan cara yang sederhana. Tapi itu disetelkan ke anak-anak dan anak-anak mengamini. Luar biasa,” kata Yusuf Mansur.

Dalam kesempatannya berdakwah di YPI Ar Risalah, ia mengingatkan warga terus berzikir. Menurutnya, dengan berzikir maka keinginan dari masing-masing pribadi akan dipermudah.

