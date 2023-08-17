Pimpinan YPI Ar Risalah Undang Yusuf Mansur: Sosok yang Cinta Tanah Air

JAKARTA - Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Ar Risalah mengundang Ustaz Yusuf Mansur untuk menggelar doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78 Indonesia. Hal itu lantaran Yusuf Mansur dinilai sebagai sosok yang cinta tanah air.

“Alhamdulillah Yusuf Mansur merupakan sosok yang cinta tanah air,” kata Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Ar Risalah Luqman Hakim, Kamis (17/8/2023).

Dakwah Bacaleg Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024- itu kata Luqman, cocok dengan apa yang diharapkan. Utamanya bagaimana Yusuf Mansur bisa menggelorakan pentingnya keislaman mulai dari mengaji, salat hingga mencintai Indonesia.

“Bukan kelompok sebelah yang maksudnya garis keras, ini memang ngaji wajib, tetapi ngikut peraturan pemerintah juga wajib,” kata dia.

Uniknya lagi, doa bersama yang dilakukan tidak dilatarbelakangi unsur apapun. Kedatangan Yusuf Mansur bahkan tidak pernah direncanakan sebelumnya.