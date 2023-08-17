Bacaleg Perindo Leader Daeli Apresiasi Sanggar Tari Nias Barat yang Tampil di Upacara HUT Ke-78 RI

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Leader Dermawan Soli Daeli mengapresiasi 150 kontigen peserta tim dari Nias Barat yang telah sukses menampilkan tarian dalam upacara HUT Ke-78 RI di Istana yang disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Para siswa sukses menampilkan tari Bumi Aekhula yang merupakan tarian kolaborasi dari beberapa tarian adat daerah dari Kabupaten Nias Barat di antaranya Tari Moyo, Tari Folaya Saembu, Tari Baluse dan Tari Maena.

Leader Dermawan Soli Daeli mengaku bangga dengan penampilan para siswa yang langsung diberi semangat oleh Presiden Jokowi. Dia yakin, para siswa akan menjadi generesi emas penerus masyarakat Nias.

"Mereka pasti bisa menjadi pengganti generasi selanjutnya. Ke depan anak-anak tidak kalah dengan anak ibu kota dengan kerja keras dibina oleh ibu Kadis bahwa mereka mampu," kata Leader Dermawan di Jakarta Barat, Kamis (17/8/2023).

Leader DS Daeli selaku Bacaleg DPR RI Dapil Sumut II bersama tokoh-tokoh masyarakat Nias Barat mengapresiasi 'Sanggar Tari Bumi Aekhula' Kabupaten Nias Barat yang sukses tampil pada HUT RI ke-78 di Istana Negara.

Leader Dermawan selain memberikan semangat secara langsung kepada para siswa juga memberikan motivasi agar lebih semangat belajar dan berkreasi.

"Mereka ini kami harap termotivasi untuk lebih giat belajarnya," jelasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Barat April imelda Juita Hia mengaku lega setelah menampilkan tari yang berdurasi dengan waktu sekitar 5 menit tersebut.