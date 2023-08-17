Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Rayakan HUT ke-78 RI, Partai Perindo Sulsel Gelar Pesta Rakyat Kemerdekaan

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |22:25 WIB
Rayakan HUT ke-78 RI, Partai Perindo Sulsel Gelar Pesta Rakyat Kemerdekaan
Rayakan HUT Ke-78 RI, Perindo Sulsel gelar pesta rakyat kemerdekaan. (MPI/Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR - Jajaran DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) turut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 RI. Perayaan dikemas dengan menggelar Pesta Rakyat Kemerdekaan, di Sekretariatnya Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (17/8/2023).

Partai Perindo berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan telah ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu pun mengajak warga sekitar untuk larut dalam kemerdekaan RI, dengan beragam perlombaan.

Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan menyebutkan, acara ini hanya ajang menyemarakkan HUT RI sebagai wujud kesyukuran atas kemerdekaan yang telah diraih sejak puluhan tahun silam.

"Kita hanya ingin menggembirakan, jadi dalam pertandingan ini jangan ada yang bertengkar karena semua akan dapat hadiah. Ini untuk menggembirakan HUT Ke-78 RI," katanya di sela Pesta Rakyat Kemerdekaan yang digelar DPW Partai Perindo Sulsel, Kamis (17/8/2023).

Dia juga menyerukan, bertepatan dengan HUT kemerdekaan ini dan menjelang Pemilu 2024 mari memperkuat persatuan dan kesatuan.

"Menjelang Pemilu 2024 mari terus memupuk persatuan dan kesatuan, tidak ada konflik berbedaan itu hal biasa," ungkapnya.

Sanusi juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut dalam Pesta Rakyat Kemerdekaan di Partai Perindo, dan berharap semua ikut bergembira merayakan HUT ke-78 RI.

"Terima kasih partisipasinya, ini sebagai wujud komitmen Partai Perindo bersama rakyat," tuturnya.

