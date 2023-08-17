Antusias Ikuti Pesta Rakyat Kemerdekaan di Makassar, Warga Doakan Perindo Makin Maju

MAKASSAR - Warga berbondong-bondong mengikuti Pesta Rakyat Kemerdekaan yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk merayakan HUT Ke-78 RI di Sekretariatnya Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (17/8/2023).

Warga yang didominasi anak-anak dan emak-emak ini antusias mengikuti sejumlah lomba yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Mereka mendoakan Partai Perindo semakin maju ke depan, agar bisa lebih dekat dengan masyarakat khususnya masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian.

Salah seorang emak-emak yang ikut menyemarakkan Pesta Rakyat Kemerdekaan, Misna, berharap Partai Perindo terus peduli kepada masyarakat.

"Kegiatan yang dilakukan Partai Perindo sangat menghibur warga. Seru dan lucu, sangat bagus dan semoga makin maju dan bertambah peduli kepada masyarakat," ujar warga Tamalanrea ini di lokasi, Kamis (17/8/2023).

Hal senada diungkapkan Harlina. Ia menyebut kegiatan yang dilakukan Partai Perindo disambut antusias warga, apalagi warga yang datang membawa serta anak-anaknya untuk ikut terlibat dalam lomba yang digelar demi merayakan HUT ke-78 RI.

"Kegiatannya mantap dan memang Partai Perindo selalu menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, bahkan melibatkan warga dalam acara seperti ini. Tentu kami berharap Partai Perindo semakin maju dan jaya ke depan," ujar emak-emak yang membawa serta anaknya ini.

Perayaan Pesta Rakyat Kemerdekaan dalam rangka HUT ke-78 RI itu juga tidak lepas dari komitmen Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.