HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebarakan Hutan Menyebar di Pulau Tenerife Spanyol Picu Evakuasi Massal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:48 WIB
Kebarakan Hutan Menyebar di Pulau Tenerife Spanyol Picu Evakuasi Massal
Foto: Reuters.
A
A
A

TENERIFE - Kebakaran hutan yang terjadi di taman nasional pegunungan di pulau Tenerife Spanyol pada Rabu, (16/8/2023) menyebar ke daerah seluas 4.450 hektar dalam 24 jam saat petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan kobaran api di tengah kondisi medan yang sulit.

Perimeter api meluas hingga 22 kilometer melintasi hutan kering yang menutupi kedua sisi jurang curam di dekat gunung berapi Gunung Teide - puncak tertinggi Spanyol - menghambat akses ke daerah tersebut.

"Api di luar kendali... prospeknya tidak positif," kata pemimpin kawasan itu, Fernando Clavijo, dalam konferensi pers malam di ibu kota Tenerife, Santa Cruz, sebagaimana dilansir Reuters.

"Tujuan kami malam ini adalah defensif, agar api tidak terus berlanjut. Kami akan melakukan operasi untuk melindungi harta benda warga," tambahnya.

Pihak berwenang mengerahkan 14 pesawat dan gabungan 250 petugas pemadam kebakaran dan personel militer. Sebuah pesawat amfibi tiba pada Rabu sore dari daratan dan dua lainnya diharapkan pada Kamis pagi.

Vicky Palma, penasihat kebakaran untuk dewan Tenerife, mengatakan kepada Canarias Radio bahwa perkiraan penurunan suhu pada malam hari menjadi sekira 20 derajat Celcius kemungkinan akan meningkatkan kekuatan angin di daerah tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
