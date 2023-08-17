Pilot Meninggal Mendadak di Toilet, Pesawat Membawa 271 Penumpang Mendarat Darurat

PANAMA CITY - Seorang pilot yang tiba-tiba pingsan di kamar mandi penerbangan komersial Miami ke Chile dengan 271 penumpang menyebabkan pendaratan darurat di Panama pada Minggu, (13/8/2023) malam.

Ivan Andaur, (56), komandan penerbangan LATAM Airlines menuju Santiago, mengalami serangan jantung yang parah sekitar pukul 11 malam, menurut laporan Sun.

Co-pilot pesawat melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Tocumen di Panama City, di mana petugas medis dengan cepat menanggapi krisis tersebut.

Seorang perawat bernama Isadora, bersama dua dokter di antara penumpang, bergegas membantu pilot saat pesawat mendarat. Namun, terlepas dari upaya mereka, sang pilot tidak dapat dihidupkan kembali dan dinyatakan meninggal setelah pesawat mendarat di Panama City.

Seorang penumpang menceritakan bahwa sekira 40 menit setelah penerbangan, co-pilot mengeluarkan permohonan untuk setiap dokter yang tersedia di pesawat. Saat kondisi Andaur memburuk, keputusan dibuat untuk mengevakuasi pesawat saat mendarat karena parahnya situasi.