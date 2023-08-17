Mantan Pimpinan Dinas Intelijen Jerman Diselidiki Terkait Rencana Pembunuhan Kanselir Olaf Scholz

BERLIN - Badan intelijen domestik Jerman, BfV, diduga menyelidiki mantan ketuanya, Hans-Georg Maassen, sehubungan dengan konspirasi sayap kanan yang bertujuan membunuh Kanselir Olaf Scholz, menurut laporan Bild pada Selasa, (15/8/2023).

Menurut cerita surat kabar tersebut, BfV meminta data Maassen dari Polisi Federal Jerman (BKA) sebagai bagian dari penyelidikannya sendiri. Informasi tersebut tampaknya terkait dengan panggilan telepon antara Maassen dan seorang saksi dalam apa yang disebut kasus konspirasi 'Warga Negara Reich'.

Bild diketahui memiliki sumber yang kuat di kalangan elit politik dan keamanan Berlin.

Pada Desember 2022, sekelompok tersangka komplotan kudeta ditangkap oleh polisi Jerman dalam serangkaian penggerebekan besar-besaran di berbagai wilayah di seluruh Jerman. Para tersangka menimbun senjata api dan diduga berencana menyerbu parlemen Jerman dan membunuh Scholz. Kelompok tersebut dilaporkan dipimpin oleh Heinrich XIII, Pangeran Reuss, yang akan mengambil alih kendali di Jerman jika kudeta berhasil.

'Warga Negara Reich' adalah gerakan sayap kanan yang percaya bahwa negara Jerman setelah Perang Dunia II bukanlah negara berdaulat. Lebih dari 50 orang diselidiki sehubungan dengan dugaan plot pada waktu itu.