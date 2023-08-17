Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Pertempuran Dahsyat di Tripoli Bertambah, Setidaknya 55 Orang Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:01 WIB
Korban Pertempuran Dahsyat di Tripoli Bertambah, Setidaknya 55 Orang Tewas
Foto: Reuters.
A
A
A

TRIPOLI - Seorang komandan faksi Libya yang penangkapannya memicu pertempuran terburuk di Tripoli selama bertahun-tahun, telah dikembalikan ke unitnya pada Rabu, (16/8/2023), kata organisasi itu. Laporan terakhir menyebutkan 55 korban tewas dan 155 lainnya luka-luka dalam pertempuran terbaru ini.

Mahmoud Hamza, kepala Brigade 444 yang kuat, ditangkap oleh Pasukan Pencegahan Khusus (SDF) pada Senin, (14/8/2023) ketika dia mencoba melakukan perjalanan dari bandara Mitiga Tripoli, yang dikendalikan oleh SDF.

Di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh para tetua kota, SDF pada Selasa, (15/8/2023) malam, Hamza diserahkan kefaksi ketiga, Aparat Pendukung Stabilisasi (SSA). Kelompok itu membebaskan Hamza ke Brigade 444 pada Rabu malam, kata dua pejabat brigade itu kepada Reuters.

Gambar yang dikirim oleh salah satu petugas Brigade 444 menunjukkan Hamzah dengan seragamnya memeluk sesama pejuang sekembalinya. Anggota pasukan menembakkan senjata ke udara pada Rabu malam saat berita tentang pembebasannya dilaporkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Konflik Libya Libya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/18/2940360/kapal-tenggelam-dihantam-gelombang-tinggi-61-migran-diyakini-tenggelam-ejz6RypzoU.jpg
Kapal Tenggelam Dihantam Gelombang Tinggi, 61 Migran Diyakini Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886326/banjir-libya-50-kali-lebih-mungkin-terjadi-karena-polusi-yang-picu-pemanasan-global-hingga-curah-hujan-mematikan-3uAkjNeRyX.jpg
Banjir Libya 50 Kali Lebih Mungkin Terjadi karena Polusi yang Picu Pemanasan Global hingga Curah Hujan Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886159/ratusan-pengunjuk-rasa-protes-banjir-dahsyat-libya-bakar-rumah-wali-kota-derna-RvOowQbMkA.jpg
Ratusan Pengunjuk Rasa Protes Banjir Dahsyat Libya, Bakar Rumah Wali Kota Derna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/18/2885662/banyak-jenazah-bergelimpangan-dan-tak-dikenali-lagi-akibat-banjir-dahsyat-libya-TzF7XWYZJN.jpg
Banyak Jenazah Bergelimpangan dan Tak Dikenali Lagi Akibat Banjir Dahsyat Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/18/2884531/banjir-libya-jumlah-korban-tewas-melonjak-tembus-11-300-jiwa-puluhan-ribu-masih-hilang-OvkcXZE9YQ.jpg
Banjir Libya: Jumlah Korban Tewas Melonjak Tembus 11.300 Jiwa, Puluhan Ribu Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/18/2884521/tim-penyelamat-temukan-ratusan-mayat-korban-banjir-bandang-libya-di-pantai-GW4smXswaw.jpg
Tim Penyelamat Temukan Ratusan Mayat Korban Banjir Bandang Libya di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement