Korban Pertempuran Dahsyat di Tripoli Bertambah, Setidaknya 55 Orang Tewas

TRIPOLI - Seorang komandan faksi Libya yang penangkapannya memicu pertempuran terburuk di Tripoli selama bertahun-tahun, telah dikembalikan ke unitnya pada Rabu, (16/8/2023), kata organisasi itu. Laporan terakhir menyebutkan 55 korban tewas dan 155 lainnya luka-luka dalam pertempuran terbaru ini.

Mahmoud Hamza, kepala Brigade 444 yang kuat, ditangkap oleh Pasukan Pencegahan Khusus (SDF) pada Senin, (14/8/2023) ketika dia mencoba melakukan perjalanan dari bandara Mitiga Tripoli, yang dikendalikan oleh SDF.

Di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh para tetua kota, SDF pada Selasa, (15/8/2023) malam, Hamza diserahkan kefaksi ketiga, Aparat Pendukung Stabilisasi (SSA). Kelompok itu membebaskan Hamza ke Brigade 444 pada Rabu malam, kata dua pejabat brigade itu kepada Reuters.

Gambar yang dikirim oleh salah satu petugas Brigade 444 menunjukkan Hamzah dengan seragamnya memeluk sesama pejuang sekembalinya. Anggota pasukan menembakkan senjata ke udara pada Rabu malam saat berita tentang pembebasannya dilaporkan.