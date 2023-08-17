Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Rumah Beratap Merah Jadi Satu-satunya Bangunan Utuh, Selamat dari Kebakaran Hutan Hawaii

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:40 WIB
Viral Rumah Beratap Merah Jadi Satu-satunya Bangunan Utuh, Selamat dari Kebakaran Hutan Hawaii
Foto: Reddit.
A
A
A

LAHAINA Kebakaran hutan yang melanda Pulau Maui, Hawaii, Amerika Serikat (AS) menyebabkan kerusakan parah, bahkan meratakan kota bersejarah Lahaina di pulau itu. Foto-foto dari kerusakan akibat dahsyatnya kebakaran hutan itu pun menyebar di media sosial, dengan beberapa di antaranya menarik perhatian warganet.

Pejabat Maui county mengatakan bahwa hingga Rabu, (16/8/2023) setidaknya 106 korban tewas telah ditemukan dan ratusan kehilangan rumah mereka akibat kebakaran yang dimulai pada Selasa, (8/8/2023) itu.

Gubernur Hawaii Josh Green mengatakan jumlah korban tewas masih bisa meningkat secara signifikan.

"Selama beberapa minggu ke depan, kami akan dapat memastikan siapa yang meninggal. Tapi itu akan sangat sulit," kata Green.

Di daerah di mana api telah padam, pihak berwenang telah memperingatkan bahwa penduduk mungkin masih menghadapi masalah akibat produk sampingan beracun yang mungkin telah menyusup ke daerah tersebut, termasuk dalam air minum.

Sementara kehancuran masih berlangsung

Saat kehancuran berlanjut, gambar dan video dari daerah yang luluh lantak telah muncul secara online yang menunjukkan tingkat kerusakan di daerah tersebut. Namun, salah satunya menarik perhatian dari warganet.

