HOME NEWS INTERNATIONAL

Buntut Rangkaian Aksi Pembakaran Alquran, Swedia Naikkan Tingkat Ancaman Terorisnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:01 WIB
Buntut Rangkaian Aksi Pembakaran Alquran, Swedia Naikkan Tingkat Ancaman Terorisnya
Foto: Reuters.
A
A
A

STOCKHOLM - Badan keamanan nasional Swedia menaikkan kewaspadaan teroris ke tingkat tertinggi kedua pada Kamis, (17/8/2023) dan memperingatkan bahwa ancaman serangan dapat bertahan lama setelah pembakaran dan tindakan lain terhadap Alquran membuat marah umat Islam.

Denmark dan Swedia telah memperketat kontrol perbatasan karena takut akan serangan balas dendam setelah aktivis anti-Islam merusak beberapa salinan kitab suci umat Islam dalam beberapa bulan terakhir.

Ada kecaman luas dari banyak bagian dunia Muslim, dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mendesak hukuman berat bagi mereka yang bertanggung jawab dan mengatakan Swedia dalam mode pertempuran melawan dunia Muslim.

Layanan keamanan SAPO Swedia menaikkan tingkat peringatan dari 3 menjadi 4 pada skala dari 1-5, yang mencerminkan "ancaman tinggi".

"Swedia telah berubah dari dianggap sebagai target yang sah untuk serangan teroris menjadi dianggap sebagai target yang diprioritaskan," kata kepala SAPO Charlotte von Essen dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir Reuters.

Dia mengatakan ancaman serangan yang ditimbulkan oleh "aktor Islamis kekerasan" telah meningkat dalam satu tahun terakhir, tetapi kenaikan tingkat siaga tidak sampai pada pengetahuan tentang rencana tertentu.

Halaman:
1 2
      
