Ikuti Upacara HUT ke-78 RI di KBRI Canberra, Siswa Australia Terima Nasi Tumpeng dari Dubes

CANBERRA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia dilaksanakan di berbagai kantor perwakilan RI di Australia, salah satunya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra. Upacara diikuti 300 orang yang memadati lapangan sejak pukul 8.30 waktu setempat.

Upacara yang berlangsung khidmat ini dimulai pada pukul 9.30 pagi tanggal 17 Agustus 2023 dan mengambil tempat di lapangan upacara gedung KBRI. Mereka bukan hanya pegawai KBRI, melainkan juga masyarakat Indonesia di Canberra, mahasiswa, serta tamu-tamu undangan.

Di antara tamu yang diundang dalam upacara ini adalah siswa-siswa dari berbagai sekolah di Australia. Sebagian besar siswa berasal dari Canberra, namun ada juga siswa yang berasal dari kota Melbourne, negara bagian Victoria.

Selain siswa sekolah, upacara dihadiri juga oleh mahasiswa tentara Australia yang sedang belajar di Australia Defence Forces Academy (ADFA). Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, Mukhamad Najib mengatakan para siswa dan mahasiswa Australia sengaja diundang dalam upacara untuk memberi kesempatan berinteraksi dengan Indonesia dan agar semakin mengenal Indonesia.

“Kami mengundang siswa-siswa di sekolah Australia yang sedang belajar bahasa Indonesia. Dengan mengikuti upacara ini, kami berharap mereka semakin mengenal Indonesia. Hal ini juga merupakan sarana promosi budaya dan bahasa Indonesia kepada mereka. Dengan diundang ke KBRI, para siswa dapat bertemu dan bekenalan dengan duta besar dan staf KBRI. Kami berharap mereka akan semakin semangat belajar bahasa Indonesia”, jelas Najib dalam keterangannya kepada media.