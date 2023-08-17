Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ikuti Upacara HUT ke-78 RI di KBRI Canberra, Siswa Australia Terima Nasi Tumpeng dari Dubes

Maruf El Rumi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |22:01 WIB
Ikuti Upacara HUT ke-78 RI di KBRI Canberra, Siswa Australia Terima Nasi Tumpeng dari Dubes
Potong tumpeng dilakukan setelah pelaksanaan upacara kemerdekaan ke-78 RI di Canberra, Australia. (Foto: KBRI Canberra)
A
A
A

CANBERRA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia dilaksanakan di berbagai kantor perwakilan RI di Australia, salah satunya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra. Upacara diikuti 300 orang yang memadati lapangan sejak pukul 8.30 waktu setempat.

Upacara yang berlangsung khidmat ini dimulai pada pukul 9.30 pagi tanggal 17 Agustus 2023 dan mengambil tempat di lapangan upacara gedung KBRI. Mereka bukan hanya pegawai KBRI, melainkan juga masyarakat Indonesia di Canberra, mahasiswa, serta tamu-tamu undangan.

Di antara tamu yang diundang dalam upacara ini adalah siswa-siswa dari berbagai sekolah di Australia. Sebagian besar siswa berasal dari Canberra, namun ada juga siswa yang berasal dari kota Melbourne, negara bagian Victoria.

Selain siswa sekolah, upacara dihadiri juga oleh mahasiswa tentara Australia yang sedang belajar di Australia Defence Forces Academy (ADFA). Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, Mukhamad Najib mengatakan para siswa dan mahasiswa Australia sengaja diundang dalam upacara untuk memberi kesempatan berinteraksi dengan Indonesia dan agar semakin mengenal Indonesia.

“Kami mengundang siswa-siswa di sekolah Australia yang sedang belajar bahasa Indonesia. Dengan mengikuti upacara ini, kami berharap mereka semakin mengenal Indonesia. Hal ini juga merupakan sarana promosi budaya dan bahasa Indonesia kepada mereka. Dengan diundang ke KBRI, para siswa dapat bertemu dan bekenalan dengan duta besar dan staf KBRI. Kami berharap mereka akan semakin semangat belajar bahasa Indonesia”, jelas Najib dalam keterangannya kepada media. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement