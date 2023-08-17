Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringati Kemerdekaan ke 78 RI, Bendera Merah Putih Tayang di 16 Gedung Ikonik UAE

Peringati Kemerdekaan ke 78 RI, Bendera Merah Putih Tayang di 16 Gedung Ikonik UAE
Foto bersama dilakukan setelah pelaksanaan upacara bendera di KBRI Abu Dhabi. (Foto: KBRI Abu Dhabi)
A
A
A

KBRI Abu Dhabi menggelar rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Peringatan juga terasa spesial karena dilakukan pengibaran bendera Merah Putih di KBRI Abu Dhabi yang kini berlokasi di area diplomatik.

Selain upacara pengibaran bendera, KBRI juga menggelar serangkain lomba yang sudah dimulai sejak tanggal 25 Juli hingga 12 Agustus 2023. Terdapat sekitar 10 lomba yang telah diselenggarakan.

Pelaksanaan lomba tersebut dilakukan sebagai ajang silahturahmi bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di UAE serta memperkuat rasa kekeluargaan dan solidaritas. Seperti lomba bowling yang diselenggarakan bersama masyarakat ASEAN dan diaspora Indonesia. 

Ada juga lomba yang diselenggarakan berkat kerja sama dengan berbagai pihak di UAE seperti pelaksanaan lomba Young Entrepreneur Competition yang terlaksana atas kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan KJRI Dubai.

Pada tahun ini, kemeriahan perayaan kemerdekaan RI ke-78 juga ditandai dengan ditayangkannya bendera Indonesia pada setidaknya 16 gedung ikonik/landmark di UAE pada malam 17 Agustus 2023.

Burj Khalifa menjadi salah satu lokasi yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Ditayangkannya bendera Indonesia pada gedung-gedung ikonik tersebut menunjukkan kedekatan hubungan antara kedua negara. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement