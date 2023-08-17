Peringati Kemerdekaan ke 78 RI, Bendera Merah Putih Tayang di 16 Gedung Ikonik UAE

KBRI Abu Dhabi menggelar rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Peringatan juga terasa spesial karena dilakukan pengibaran bendera Merah Putih di KBRI Abu Dhabi yang kini berlokasi di area diplomatik.

Selain upacara pengibaran bendera, KBRI juga menggelar serangkain lomba yang sudah dimulai sejak tanggal 25 Juli hingga 12 Agustus 2023. Terdapat sekitar 10 lomba yang telah diselenggarakan.

Pelaksanaan lomba tersebut dilakukan sebagai ajang silahturahmi bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di UAE serta memperkuat rasa kekeluargaan dan solidaritas. Seperti lomba bowling yang diselenggarakan bersama masyarakat ASEAN dan diaspora Indonesia.

Ada juga lomba yang diselenggarakan berkat kerja sama dengan berbagai pihak di UAE seperti pelaksanaan lomba Young Entrepreneur Competition yang terlaksana atas kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan KJRI Dubai.

Pada tahun ini, kemeriahan perayaan kemerdekaan RI ke-78 juga ditandai dengan ditayangkannya bendera Indonesia pada setidaknya 16 gedung ikonik/landmark di UAE pada malam 17 Agustus 2023.

Burj Khalifa menjadi salah satu lokasi yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Ditayangkannya bendera Indonesia pada gedung-gedung ikonik tersebut menunjukkan kedekatan hubungan antara kedua negara.