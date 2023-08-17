Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG: Waspada Gelombang Sangat Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:45 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Sangat Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 17 - 18 Agustus 2022.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara - Selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 - 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 8 - 30 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, Laut Jawa dan Selat Makassar bagian selatan.

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan timur P. Simeulue - Kep. Nias - Kep. Mentawai, Laut Sawu, perairan selatan P. Flores, perairan P. Sawu - Kupang - P. Rotte, Selat Sape bagian selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, Laut Bali, Selat Makassar bagian selatan dan tengah, Laut Flores bagian timur, perairan Kep. Sangihe - Kep Talaud, Laut Maluku bagian utara, perairan Halmahera, Laut Halmahera, Laut Banda bagian barat, perairan Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Arafuru dan Samudera Pasifik Utara Halmahera.

Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.50 - 4.0 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat P. Simeulue - Kep. Nias - Kep. Mentawai, Samudera Hindia Barat Aceh - Nias Selat Sunda bagian utara, Teluk Lampung bagian selatan, perairan selatan Bali - P. Sumba, Selat Bali - Lombok, Alas bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Bali - NTT, Selat Sumba bagian barat.

