Berlangsung di Sumbu Pembangunan, Upacara Kemerdekaan di IKN Berlangsung Khidmat

PENAJAM PASER UTARA - Upacara Kemerdekaan ke-78 Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaksanakan tepat di depan Istana Presiden yang tengah dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Kutai Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (17/8/2023).

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan bahwa pelaksanaan upacara kemerdekaan tahun 2023 berbeda dari tahun sebelumnya.

"Tahun 2022 lalu upacara di titik 0, kalau tahun ini kita upacara di lokasi Istana Presiden di tengah pembangunan ibu kota," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Badan Otorita ingin menampilkan pemandangan proses pembangunan sehingga berlatar Istana Presiden dan juga hutan.