Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Semangat Kebangsaan Menggema di Upacara HUT Ke-78 RI di PLBN Sota Provinsi Papua Selatan

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:47 WIB
Semangat Kebangsaan Menggema di Upacara HUT Ke-78 RI di PLBN Sota Provinsi Papua Selatan
Perayaan HUT Ke-78 RI di PLBN Sota (foto: dok ist)
A
A
A

SOTA - Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 di Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, penuh kemeriahan dan semangat.

Suasana meriah menghiasi upacara yang dihadiri oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).  Semboyan "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju" menjadi pendorong semangat dalam perayaan ini.

Inspektur Upacara, Letjen TNI (Purn) Ali Hamdan Bogra, dari Kelompok Ahli BNPP, dengan tegas memimpin upacara. Dalam kehadirannya, semangat patriotisme tumpah ruah. Perwira Upacara Ipda Rosuhandi Pasaribu, serta Komandan Upacara Letda Inf. Hamudin menjaga kedisiplinan peserta.

Tampak jelas pengibaran bendera dilakukan oleh seorang pelajar berbakat dari SMK Negeri 11 Sota, mengisyaratkan pentingnya peran generasi muda dalam memajukan bangsa. Pembacaan teks proklamasi oleh Kapolsek Sota, Iptu Yustus Maundul, menggugah rasa nasionalisme.

Sementara Yafet Piter Dwemanser membacakan Pembukaan Undang-Undang 1945, dan Ust. Ryan Rahmi Nugraha menyampaikan doa untuk bangsa dan negara.

Peserta upacara menghadirkan keberagaman dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari perwakilan Pemerintah Pusat, seperti Deputi Regional Bappenas Perencana Madya Arif WiroYudo, hingga unsur-unsur masyarakat setempat seperti pemimpin adat dan marga, perwakilan agama, dan tokoh-tokoh penting lainnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement