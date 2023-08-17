Semangat Kebangsaan Menggema di Upacara HUT Ke-78 RI di PLBN Sota Provinsi Papua Selatan

SOTA - Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 di Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, penuh kemeriahan dan semangat.

Suasana meriah menghiasi upacara yang dihadiri oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Semboyan "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju" menjadi pendorong semangat dalam perayaan ini.

Inspektur Upacara, Letjen TNI (Purn) Ali Hamdan Bogra, dari Kelompok Ahli BNPP, dengan tegas memimpin upacara. Dalam kehadirannya, semangat patriotisme tumpah ruah. Perwira Upacara Ipda Rosuhandi Pasaribu, serta Komandan Upacara Letda Inf. Hamudin menjaga kedisiplinan peserta.

Tampak jelas pengibaran bendera dilakukan oleh seorang pelajar berbakat dari SMK Negeri 11 Sota, mengisyaratkan pentingnya peran generasi muda dalam memajukan bangsa. Pembacaan teks proklamasi oleh Kapolsek Sota, Iptu Yustus Maundul, menggugah rasa nasionalisme.

Sementara Yafet Piter Dwemanser membacakan Pembukaan Undang-Undang 1945, dan Ust. Ryan Rahmi Nugraha menyampaikan doa untuk bangsa dan negara.

Peserta upacara menghadirkan keberagaman dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari perwakilan Pemerintah Pusat, seperti Deputi Regional Bappenas Perencana Madya Arif WiroYudo, hingga unsur-unsur masyarakat setempat seperti pemimpin adat dan marga, perwakilan agama, dan tokoh-tokoh penting lainnya.