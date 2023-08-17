Gempa M5,9 Muara Binuangeun Banten Dirasakan Sampai ke Bogor

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,9 mengguncang Muara Binuangeun, Banten, Kamis (17/8/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dari Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekira pukul 11:28 WIB.
BMKG memastikan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami.
Sementara itu, geteran gempa di Muara Binuangeun dirasakan di Bandung, Cikembar, hingga Bogor.
"#Gempa (UPDATE) Mag:5.7, 17-Agu-23 11:28:48 WIB, Lok:7.62 LS, 105.51 BT (Pusat gempa berada di laut 96 Km Barat Daya Muarabinuangeun), Kedlmn:60 Km Dirasakan (MMI) II-III Bandung, II Cikembar, II Bogor #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )