Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang HUT Ke-78 RI, KKB Egianus Kogoya Tembak Mati Tiga Warga di Distrik Kenyam

Edy Siswanto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:59 WIB
Jelang HUT Ke-78 RI, KKB Egianus Kogoya Tembak Mati Tiga Warga di Distrik Kenyam
Pasukan KKB (foto: dok ist)
A
A
A

JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga pimpinan Egianus Kogoya, menembak mati tiga warga sipil menjelang HUT Ke-78 Republik Indonesia.

Para korban yakni Steven Didiway, Michael Rumaropen, dan Acun. Dua diantara korban adalah warga asli Papua. Mereka ditembak di Distrik Kenyam, Komplek Yosoma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu 16 Agustus 2023 malam.

Informasi diperoleh, peristiwa tersebut terjadi saat ketiga korban sedang dalam perjalanan dari Batas Batu menuju Kota Kenyam, namun kemudian diduga dihadang KKB dan dilakukan penembakan.

Keluarga yang menunggu kedatangan ketiganya kemudian melaporkan kepada aparat lantaran hingga malam ketiganya tak kunjung tiba.

Setelah mendapat laporan, Aparat Gabungan TNI/Polri merespon, tapi ketiganya ditemukan telah meninggal dunia.

Tak hanya itu, KKB juga membakar dua unit kendaraan roda empat. KKB juga sempat melakukan baku tembak dengan Aparat Gabungan TNI/Polri, yang sedang patroli di wilayah itu. Meski demikian, tak ada korban jiwa dalam aksi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125917/polri-h1lV_large.jpg
Polri Periksa 3 Oknum TNI Terkait Kasus Penjualan Senpi ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039651/pasukan_brimob-cRaS_large.jpg
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026470/4-fakta-tni-gerebek-markas-opm-di-hutan-maybrat-terjadi-baku-tembak-QFrGimgU2C.jpg
4 Fakta TNI Gerebek Markas OPM di Hutan Maybrat, Terjadi Baku Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021215/ini-tampang-undius-kogoya-pentolan-kkb-papua-yang-jadi-dalang-penembakan-sopir-dan-bakar-mobil-di-paniai-UeO5gHPyjN.jpg
Ini Tampang Undius Kogoya, Pentolan KKB Papua yang Jadi Dalang Penembakan Sopir dan Bakar Mobil di Paniai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/340/3016642/opm-klaim-tembak-aparat-kapendam-sengaja-sebar-hoax-agar-masyarakat-menderita-xbDme44IoS.jpg
OPM Klaim Tembak Aparat, Kapendam: Sengaja Sebar Hoax agar Masyarakat Menderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/340/3010129/petrus-pekei-komandan-kkb-ditangkap-saat-perjalanan-ke-paniai-IcdOMvnZaH.jpg
Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement