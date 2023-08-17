Jelang HUT Ke-78 RI, KKB Egianus Kogoya Tembak Mati Tiga Warga di Distrik Kenyam

JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga pimpinan Egianus Kogoya, menembak mati tiga warga sipil menjelang HUT Ke-78 Republik Indonesia.

Para korban yakni Steven Didiway, Michael Rumaropen, dan Acun. Dua diantara korban adalah warga asli Papua. Mereka ditembak di Distrik Kenyam, Komplek Yosoma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu 16 Agustus 2023 malam.

Informasi diperoleh, peristiwa tersebut terjadi saat ketiga korban sedang dalam perjalanan dari Batas Batu menuju Kota Kenyam, namun kemudian diduga dihadang KKB dan dilakukan penembakan.

Keluarga yang menunggu kedatangan ketiganya kemudian melaporkan kepada aparat lantaran hingga malam ketiganya tak kunjung tiba.

Setelah mendapat laporan, Aparat Gabungan TNI/Polri merespon, tapi ketiganya ditemukan telah meninggal dunia.

Tak hanya itu, KKB juga membakar dua unit kendaraan roda empat. KKB juga sempat melakukan baku tembak dengan Aparat Gabungan TNI/Polri, yang sedang patroli di wilayah itu. Meski demikian, tak ada korban jiwa dalam aksi tersebut.