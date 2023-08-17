Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aksi Heroik Prajurit TNI Panjat Tiang Bendera Betulkan Tali Lepas Tuai Pujian

Ahmad Luthfi Rosyadi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:26 WIB
Aksi Heroik Prajurit TNI Panjat Tiang Bendera Betulkan Tali Lepas Tuai Pujian
Prajurit TNI panjang tiang bendera demi perbaiki tali yang lepas. (Foto: Ahmad Luthfi)
A
A
A

MESUJI - Sertu Ahmadi melakukan aksi heroik dengan memanjat tiang bendera di tengah prosesi pengibaran bendera Merah Putih. Peristiwa itu berlangsung dalam upacara HUT Ke-78 RI di Lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, Kamis (17/8/2023) pagi.

Dalam aksinya, Sertu Ahmadi dengan sigap menyelamatkan tali bendera yang terlepas pada saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan Indonesia di desa tersebut.

 BACA JUGA:

Melihat tali terlepas, Anggota Koramil Simpang Pematang tersebut spontan memanjat tali bendera untuk meraih tali yang terlepas, sehingga pengibaran bendera Merah Putih dapat dilanjutkan hingga selesai.

 BACA JUGA:

Usai aksi heroiknya ini, Sertu Ahmadi mendapatkan apresiasi warga serta Camat Mesuji Timur yang menjadi inspektur upacara tersebut. Berkat aksi heroiknya, upacara pengibaran bendera bisa tetap berlangsung secara khidmat hingga selesai.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement