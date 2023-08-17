Aksi Heroik Prajurit TNI Panjat Tiang Bendera Betulkan Tali Lepas Tuai Pujian

Prajurit TNI panjang tiang bendera demi perbaiki tali yang lepas. (Foto: Ahmad Luthfi)

MESUJI - Sertu Ahmadi melakukan aksi heroik dengan memanjat tiang bendera di tengah prosesi pengibaran bendera Merah Putih. Peristiwa itu berlangsung dalam upacara HUT Ke-78 RI di Lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, Kamis (17/8/2023) pagi.

Dalam aksinya, Sertu Ahmadi dengan sigap menyelamatkan tali bendera yang terlepas pada saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan Indonesia di desa tersebut.

Melihat tali terlepas, Anggota Koramil Simpang Pematang tersebut spontan memanjat tali bendera untuk meraih tali yang terlepas, sehingga pengibaran bendera Merah Putih dapat dilanjutkan hingga selesai.

Usai aksi heroiknya ini, Sertu Ahmadi mendapatkan apresiasi warga serta Camat Mesuji Timur yang menjadi inspektur upacara tersebut. Berkat aksi heroiknya, upacara pengibaran bendera bisa tetap berlangsung secara khidmat hingga selesai.

(Qur'anul Hidayat)