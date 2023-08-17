Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pelajar SMA Ini Nekat Tusuk Perut Pemuda hingga Terkapar

Demon Fajri , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:14 WIB
Pelajar SMA Ini Nekat Tusuk Perut Pemuda hingga Terkapar
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BENGKULU - Salah satu pelajar SMA di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, HP (18) menjadi korban dugaan penganiayaan dan penusukan di bagian perut dengan menggunakan senjata tajam.

Akibatnya pria 18 tahun warga Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan ini musti mendapatkan perawatan intensif disalah satu rumah sakit di daerah tersebut guna mengobati luka tusuk yang dialaminya.

Dugaan tindak pidana penganiayaan ini dilaporkan ayah korban Sunoko (48) Warga Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan ke Mapolsek Seginim, Polres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu.

Kapolres Bengkulu Selatan, AKBP Florentus Situngkir melalui Kasi Humas AKP Sarmadi mengatakan, dugaan penganiayaan tersebut menyebabkan satu orang pelajar mengalami luka tusuk di bagian perut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780/penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161402/pembunuhan-e6Jy_large.jpg
Heboh! Siswa Kelas 4 SD Tikam Pria hingga Tewas, Leher Korban Ditusuk Pakai Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159008/viral-bG5Z_large.jpg
Kronologi Anggota TNI Ditusuk Secara Membabi Buta di Tempat Hiburan Malam, Nih Tampang Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147512/penembakan-Jd8f_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Polisi Tembak Pembunuh Pria di Pelelangan Ikan Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement