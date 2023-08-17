Pelajar SMA Ini Nekat Tusuk Perut Pemuda hingga Terkapar

BENGKULU - Salah satu pelajar SMA di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, HP (18) menjadi korban dugaan penganiayaan dan penusukan di bagian perut dengan menggunakan senjata tajam.

Akibatnya pria 18 tahun warga Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan ini musti mendapatkan perawatan intensif disalah satu rumah sakit di daerah tersebut guna mengobati luka tusuk yang dialaminya.

Dugaan tindak pidana penganiayaan ini dilaporkan ayah korban Sunoko (48) Warga Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan ke Mapolsek Seginim, Polres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu.

Kapolres Bengkulu Selatan, AKBP Florentus Situngkir melalui Kasi Humas AKP Sarmadi mengatakan, dugaan penganiayaan tersebut menyebabkan satu orang pelajar mengalami luka tusuk di bagian perut.