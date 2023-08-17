Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Adakan Lomba Mancing Meriahkan HUT Ke-78 RI di Lampung

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:02 WIB
Relawan Ganjar Adakan Lomba Mancing Meriahkan HUT Ke-78 RI di Lampung
Relawan Ganjar menggelar lomba mancing meriahkan HUT Ke-78 RI. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Relawan Ganjar Pranowo ikut menyemarakkan HUT Ke-78 RI pada hari ini, Kamis (17/8/2023). Salah satunya dilakukan Relawan Komunitas Nelayan Pesisir (KNP) Lampung dukung Ganjar.

Relawan KNP Lampung melaksanakan lomba mancing di kawasan Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kamis.

Koordinator Wilayah KNP Lampung, Miftahul Lutvi mengatakan ajang kompetisi mancing ini dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan dan keakraban antar warga Lampung Selatan.

"Harapannya setelah kegiatan ini, yaitu mempererat silaturahmi tentunya kemudian harapan juga pada masyarakat pemancing itu sendiri juga dapat mendalami hobinya memancing," ucap Lutvi, dalam keterangannya.

Para peserta tampak sibuk menyiapkan joran dan umpan racikan. Komponen ini jadi senjata andalan untuk memikat ikan.

Sorak sorai penonton pun menyambut tatkala ikan berukuran besar berhasil ditaklukkan.

Lutvi menyebut peringatan 17 Agustus juga menjadi momentum bangsa Indonesia untuk mengobarkan semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air.

"Di momen itu juga kami dari komunitas nelayan pesisir ini tentunya ingin membangun rasa ke-nasionalisme-an warga Indonesia itu sendiri," kata dia.

