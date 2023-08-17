Bendera Gagal Berkibar, Pria Ini Terjatuh saat Naiki Tiang

LAMPUNG SELATAN - Beredar sebuah video menunjukkan seorang pria memanjat tiang bendera saat upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat pria itu memanjat tiang bendera untuk membantu membenarkan tali yang terputus.

Namun naas, saat sampai ditengah tiang bendera, pria yang mengenakan baju dan celana putih itu terjatuh lantaran tiang patah.

Saat ditelusuri, peristiwa itu terjadi di Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan.

Kepala Desa Kertosari, Albert Halomoan Sidauruk mengatakan, saat itu upacara telah berjalan dengan lancar. Bahkan, Paskibraka juga telah sampai ditengah lapangan untuk mengibarkan bendera.

"Dari awal upacara sudah berjalan dengan baik, bahkan Paskibraka juga berjalan dengan baik. Tapi ketika bendera sudah ditarik sekitar empat tarikan, itu talinya terputus," ujarnya.

Menurut Albert, meski tali tiang putus, bendera merah putih tetap dikibarkan dengan dibentangkan dibawah serta diiringi lagu Indonesia Raya sampai selesai.

"Setelah lagu selesai, ada salah satu petugas dan itu pelatih Paskibraka, maksudnya ingin mengambil tali yang terputus di atas, lalu menaiki tiang yang terbuat dari besi pipa," kata Albert.