Gempa M5,2 Guncang Nagan Raya Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,2 mengguncang Nagan Raya, Aceh, Kamis 17 Agustus 2023, pukul 20.16 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa ini berada di kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 35 km Kabupaten Nagan Raya Aceh pada koordinat 4.43 Lintang Utara – 96.57 Bujur Timur.

Gempa Mag:5.2, 17-Agu-23 20:16:08 WIB, Lok:4.43 LU,96.57 BT (35 km TimurLaut KAB-NAGANRAYA-ACEH), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.