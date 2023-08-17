HUT ke-78 RI, Bendera Merah Putih Raksasa Dibentangkan di IKN

IKN - Semangat nasionalis mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), TNI di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman mengibarkan bendera merah putih raksasa sepanjang 114 m.

Bendera itu dibentangkan di area glamping hutan ekaliptus, dan akan berkibar selama dua hari yakni 17 -18 Agustus 2023.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI Mulawarman, Letnan Kolonel Arm Kukuh Dwi Antono mengatakan pengibaran bendera raksasa merupakan serangkaian dari upacara kemerdekaan RI di IKN.

Dibentangkan oleh 150 personel TNI, bendera merah putih berukuran 110x48 meter itu terbentang gagah, menghadap Istana Presiden yang masih dalam tahap Pembangunan di wilayah IKN.

"Upacara yang khidmat, menandakan kesiapsiagaan TNI mengawal pembangunan IKN," katanya.

Diikuti kurang lebih 500 TNI dan puluhan masyarakat sipil di wilayah PPU, upacara tersebut dipimpin oleh Komandan Korem (Danrem) 091/ASN Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo.

Kukuh menambahkan, upacara tersebut adalah bentuk dukungan semangat untuk Pembangunan IKN. Dengan tema ‘Terus Melaju untuk Indonesia Maju, TNI menyatakan siap mengawal IKN sampai akhir.

“Makna kemerdekaan Indonesia yang ke 78, yaitu kita memiliki tujuan yang sama. Sama-sama saling memotivasi, mengayomi dan melindungi masyarakat di wilayah IKN,” katanya.