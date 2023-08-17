Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HUT ke-78 RI, Bendera Merah Putih Raksasa Dibentangkan di IKN

Yovanda Noni , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:03 WIB
HUT ke-78 RI, Bendera Merah Putih Raksasa Dibentangkan di IKN
Bendera merah putih raksasa dibentangkan di IKN/Foto: Istimewa
A
A
A

 

IKN - Semangat nasionalis mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), TNI di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman mengibarkan bendera merah putih raksasa sepanjang 114 m.

Bendera itu dibentangkan di area glamping hutan ekaliptus, dan akan berkibar selama dua hari yakni 17 -18 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI Mulawarman, Letnan Kolonel Arm Kukuh Dwi Antono mengatakan pengibaran bendera raksasa merupakan serangkaian dari upacara kemerdekaan RI di IKN.

Dibentangkan oleh 150 personel TNI, bendera merah putih berukuran 110x48 meter itu terbentang gagah, menghadap Istana Presiden yang masih dalam tahap Pembangunan di wilayah IKN.

 BACA JUGA:

"Upacara yang khidmat, menandakan kesiapsiagaan TNI mengawal pembangunan IKN," katanya.

Diikuti kurang lebih 500 TNI dan puluhan masyarakat sipil di wilayah PPU, upacara tersebut dipimpin oleh Komandan Korem (Danrem) 091/ASN Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo.

Kukuh menambahkan, upacara tersebut adalah bentuk dukungan semangat untuk Pembangunan IKN. Dengan tema ‘Terus Melaju untuk Indonesia Maju, TNI menyatakan siap mengawal IKN sampai akhir.

“Makna kemerdekaan Indonesia yang ke 78, yaitu kita memiliki tujuan yang sama. Sama-sama saling memotivasi, mengayomi dan melindungi masyarakat di wilayah IKN,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement