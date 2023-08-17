Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nelayan Hilang di Hutan Pulau Padamarang Ditemukan Lemas dan Linglung

Muh Rusli , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:38 WIB
Nelayan Hilang di Hutan Pulau Padamarang Ditemukan Lemas dan Linglung
Nelayan hilang di hutan Padamarang ditemukan linglung/Foto: M. Rusli
A
A
A

 

KOLAKA - Suhring alias Massa (56), warga Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilaporkan hilang di hutan pulau Padamarang sejak, Minggu (13/8/2023) berhasil ditemukan. Ia dijumpai tim pencari di pesisir pantai dalam keadaan lemas dan linglung, Kamis (17/8/2023).

Humas Basarnas Kendari, Wahyudi mengatakan korban ditemukan pukul 16.20 Wita di pesisir pantai yang berjarak sekitar 2,45 KM arah tenggara dari lokasi awal dilaporkan hilang. Ia selanjutnya dievakuasi menggunakan long boat ke daratan Pomalaa.

 BACA JUGA:

"Langsung dibawa ke puskesmas untuk penanganan medis," ucapnya.

Saat ini tim SAR dikatakan telah membubarkan diri dan kembali ke kesatuan masing. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian oleh Pos SAR dan Polairud Kolaka serta keluarga korban resmi ditutup.

 BACA JUGA:

Suhring sebelum dilaporkan hilang karena tidak kunjung kembali saat melaut pada akhir pelan lalu. Ia terakhir kali dijumpai oleh saksi yang merupakan anggota keluarganya sedang mendaki ke puncak pulau untuk mencari kayu bakar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement