Nelayan Hilang di Hutan Pulau Padamarang Ditemukan Lemas dan Linglung

KOLAKA - Suhring alias Massa (56), warga Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilaporkan hilang di hutan pulau Padamarang sejak, Minggu (13/8/2023) berhasil ditemukan. Ia dijumpai tim pencari di pesisir pantai dalam keadaan lemas dan linglung, Kamis (17/8/2023).

Humas Basarnas Kendari, Wahyudi mengatakan korban ditemukan pukul 16.20 Wita di pesisir pantai yang berjarak sekitar 2,45 KM arah tenggara dari lokasi awal dilaporkan hilang. Ia selanjutnya dievakuasi menggunakan long boat ke daratan Pomalaa.

BACA JUGA:

"Langsung dibawa ke puskesmas untuk penanganan medis," ucapnya.

Saat ini tim SAR dikatakan telah membubarkan diri dan kembali ke kesatuan masing. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian oleh Pos SAR dan Polairud Kolaka serta keluarga korban resmi ditutup.

BACA JUGA:

Suhring sebelum dilaporkan hilang karena tidak kunjung kembali saat melaut pada akhir pelan lalu. Ia terakhir kali dijumpai oleh saksi yang merupakan anggota keluarganya sedang mendaki ke puncak pulau untuk mencari kayu bakar.