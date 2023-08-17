Waspada Gelombang Sangat Tinggi Capai 6 Meter di Selatan DIY

DIY - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY memperingatkan potensi gelombang sangat tinggi di perairan selatan DIY pada hari Kamis (17/8/2023) ini.
Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 4.0 – 6.0 meter atau kategori sangat tinggi
HUT Ke-78 RI, Cuaca Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari
Secara umum kondisi cuaca di pagi hari berpotensi hujan ringan Kulon Progo bagian selatan dan Gunungkidul bagian selatan.
Siang – Sore hari bakal berawan dan malam hari juga berawan. Sementara Jumat (18/8/2023) dini hari bakal cerah berawan.
Suhu udara berkisar 19 - 31 °C dengan kelembapan udara 53 - 96 %. Angin bertiup dari Timur Laut - Tenggara dengan kecepatan maksimum 36 km/jam.
(Qur'anul Hidayat)