Ganjar Temui Puluhan Finalis Hetero for Startup di Rumah Dinasnya

SEMARANG – Bacapres Partai Perindo yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertemu dengan 35 finalis Hetero for Startup (HFS) Season 3 di rumah dinasnya, Rabu (16/8/2023) malam.

Ganjar senang karena banyak alumni Hetero for Startup yang berhasil mengakselerasi bisnisnya sekaligus memberikan dampak di masyarakat.

Oleh karena itu dia berharap, fasilitas seperti ini bisa terus diberikan kepada para pengusaha muda hingga pelosok daerah.

“Jadi mesti banyak kita berikan creative hub yang ada di ujung-ujung tempat agar anak-anak muda ini bisa berkreasi, bisa menjadi enterpreuner, bisa menjadi sosiopreneur, dan buktinya sudah ada,” kata Ganjar.

Dalam tiga tahun pelaksanaan, Hetero for Startup telah menjaring 4.126 bisnis dari 7 kategori (food and beverage, fashion and craft, technology, wellness, creative, agriculture dan renewable energy). Peserta Hetero for Startup tidak hanya dari Jateng, tapi juga seluruh Indonesia.

(Fahmi Firdaus )