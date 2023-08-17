Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ini Harapan Puluhan Finalis Hetero for Startup Usai Bertemu Ganjar Pranowo

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |03:28 WIB
Ini Harapan Puluhan Finalis Hetero for Startup Usai Bertemu Ganjar Pranowo
Ganjar Temui Puluhan Finalis HFS/Foto: MNC Portal
A
A
A

SEMARANG – Bacapres Partai Perindo yang juga Gubernur Jawa Tengah,  Ganjar Pranowo bertemu dengan 35 finalis Hetero for Startup (HFS) Season 3 di rumah dinasnya, Rabu (16/8/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, seluruh finalis berharap Hetero for Startup (HFS) bisa tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

“Saya merintis sejak 2019, alhamdulillah sekarang pegawai sudah 70 orang dan 90 persennya ibu rumah tangga,” kata Fajri, Finalis HFS dari Padang, Sumatera Barat.

Fajri adalah pemilik usaha rintisan berbasis pakaian dengan nama Hamka Indonesia. Fajri mengemukakan HFS memberikan ruang bagi para pengusaha rintisan untuk belajar banyak hal. Fajri mengatakan, di HFS ia banyak belajar tentang pondasi dan hal-hal baru harus diketahui oleh pelaku usaha.

“Di hetero ini kita bisa banyak sekali belajar literasi keuangan, marketing. Kita juga belajar bersama mentor-mentor yang sangat luar biasa yang juga sangat expert, sehingga banyak sekali yang bisa kita dapatkan,” ucapnya.

Fajri menambahkan, HFS menyediakan mentor yang ahli pada bidangnya. Hal yang paling berkesan, adalah kesediaan para mentor untuk mendampingi peserta. Bahkan meladeni diskusi hingga malam.

“Benar-benar melayani dan memberikan insight yang sangat bagus untuk pertumbuhan usaha kita ke depan,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap keberadaan creative hub seperti Hetero Space, dikembangkan di seluruh Indonesia. Ia meyakini, hal ini dinantikan bagi anak-anak muda khususnya pelaku usaha rintisan.

“Mereka bisa saling berdiskusi, berinteraksi, menambah networking, menambah ilmu apalagi sekarang UMKM dan wirausaha sangat digiatkan oleh pemerintah jadi Hetero ini kalau bisa nggak hanya ada di Jawa Tengah tapi bisa ada di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Senada dikatakan Sahono, pengusaha muda yang menginisiasi Jegg Boy and Girl, layanan serba bisa untuk beli makan, antar jemput, antar barang, antar dokumen, beli obat, belaja di pasar, hingga tarik tunai di Salatiga, Jateng.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement