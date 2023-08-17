Advertisement
HOME NEWS JATENG

HUT Ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Malam Tirakatan hingga Lomba Agustusan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:17 WIB
HUT Ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Malam Tirakatan hingga Lomba Agustusan
Kegiatan jalan santai Relawan Ganjar di Wonogiri. Acara tersebut dihadiri ratusan warga. (Foto: Dok Ist)
WONOGIRI - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) turut menyemarakkan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI dengan beragam kegiatan positif.

Korwil OMG Jawa Tengah M. Akmal Arravi mengatakan mereka turut berpartisipasi dalam peringatan kemerdekaan dengan sejumlah acara yang diadakan di Kabupaten Wonogiri.

"Berbagai kegiatan menarik kami adakan, mulai dari jalan santai, senam sehat, lomba Agustusan, serta turnamen voli," kata dia dalam keterangannya, Kamis (17/8/2023).

 BACA JUGA:

Pada kegiatan yang diadakan di Dusun Joho, Desa Jatisrono, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri itu, para pendukung Ganjar Pranowo juga mengadakan malam tirakatan.

"Tujuannya untuk merenungkan dan merefleksikan kembali semangat kemerdekaan bersama masyarakat serta para pemuda setempat," kata dia.

Akmal menuturkan dalam pelaksaan kegiatan tersebut ada sekitar 200 orang peserta yang hadir.

 BACA JUGA:

"Semuanya berasal dari berbagai kalangan. Kami bersama-sama melakukan perayaan peringatan HUT Kemerdekaan RI," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga sengaja mengadakan perlombaan untuk menumbuhkan rasa semangat para warga dan pemuda dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
