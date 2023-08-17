Ketika Terobosan Ganjar Pranowo Dipuji Finalis Hetero for Startup

SEMARANG - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo bertemu dengan 35 finalis Hetero for Startup (HFS) Season 3 di rumah dinasnya, pada Rabu 16 Agustus 2023 malam. Para finalis berharap HFS bisa tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Sahono, pengusaha muda yang menginisiasi Jegg Boy and Girl, layanan serba bisa untuk beli makan, antar jemput, antar barang, antar dokumen, beli obat, belaja di pasar, hingga tarik tunai di Salatiga, Jateng.

Sahono menjelaskan, lewat terobosan yang diinisiasi Ganjar Pranowo itu, membuatnya mendapatkan ribuan transaksi dalam satu hari dari sebelumnya hanya ratusan.

BACA JUGA: Ini Harapan Puluhan Finalis Hetero for Startup Usai Bertemu Ganjar Pranowo

Hetero for Startup menyiapkan 4 fase bagi pesertanya, yakni fase pertama Founder Sourcing, fase 2 Community Engagement, fase 3 Challenge Development, dan fase 4 Continuity. Di fase-fase tersebut Sahono bertemu dengan pelaku bisnis lain yang membuatnya makin berkembang.

“Dari keuangan, dari cara berkomunikasi, cara membuat bisnis lebih bagus, scale up, tentu banyak yang kami dapat di Hetero,” kata Sahono.

Bagi Sahono, Ganjar memberikan support luar biasa melalui berbagai fasilitas dalam gerakkan Hetero Space for Startup. Terlebih banyak di antara para pengusaha muda yang dapat scale up bisnisnya sampai luar negeri berkat kehadiran gerakan ini.

“Terima kasih buat Pak Ganjar yang sudah memberikan program Hetero for Startup buat kami. Pelaku-pelaku usaha kecil jadi scale up dengan programnya,” kata dia.