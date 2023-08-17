Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Borong Produk Warga Binaan Lapas: Keterampilan Bikin Mereka Lebih Produktif

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:55 WIB
Ganjar Borong Produk Warga Binaan Lapas: Keterampilan Bikin Mereka Lebih Produktif
Ganjar Pranowo borong hasil kreasi narapidana (Foto: MPI/Eka)
A
A
A

SEMARANG - Sebanyak 8.031 narapidana, mendapatkan Remisi Umum (RU) pada peringatan Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Remisi tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Joglo Ageng, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Kedungpane, Kota Semarang, Kamis (17/8/2023).

Usai acara penyerahan, Gubernur Ganjar juga diajak Plt. Ka Kanwil Kemenkumham Jateng Hantor Situmorang melihat hasil karya warga binaan Lapas Semarang. Ada pula warga binaan yang memamerkan keterampilan membatik.

“Bagus ini, udah jalan berapa tahun mas di sini,” sapa Ganjar menepuk warga binaan yang tengah membatik.

“Sudah empat tahun Pak, yang ini empat bulan,” ujarnya.

Ganjar pun membeli kain batik bikinan warga binaan. Beranjak ke meja selanjutnya, di situ tampak penuh dengan boneka berwarna merah muda dan biru berbentuk karakter kartun hingga hewan.

“Wah ini bagus bagus, ajudan mana ini, dibeli semua buat dibagikan ke anak-anak,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
