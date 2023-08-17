Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tinjau Kebakaran Puluhan Kapal Nelayan di Tegal, Ganjar Terjunkan Heli Water Bombing

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:06 WIB
Tinjau Kebakaran Puluhan Kapal Nelayan di Tegal, Ganjar Terjunkan Heli <i>Water Bombing</i>
Ganjar tinjau kebakaran kapal nelayan di Tegal/Foto: Itimewa
A
A
A

 

TEGAL - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga Bacapres Partai Perindo, meninjau langsung kebakaran puluhan kapal nelayan di Pelabuhan Jongor Kota Tegal, Jateng, Rabu (16/8/2023).

Dari tinjauannya, Ganjar menyebut kebakaran meluas dari sebelumnya 52 kapal menjadi 57 kapal karena angin kencang. Belasan mobil damkar, water cannon polisi, hingga ratusan personel TNI-Polri sudah diterjunkan untuk upaya pemadaman.

 BACA JUGA:

“Kita dibantu seluruh tim. Ada dari Angkatan Laut, ada Kodim, ada Polres, terus kemudian ini komplet dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) datang semuanya,” kata Ganjar di lokasi.

Dari kondisi di lapangan, Ganjar menyebut pemadaman melalui jalur darat hingga kini belum efektif. Pasalnya jalur parkir pelabuhan yang membentuk angka ‘6’ membuat evakuasi kapal menjadi sulit dan api rawan merembet ke kapal lain.

 BACA JUGA:

Ganjar pun mendorong pemadaman agar lebih efektif melalui udara. Sebab itu Ganjar langsung menelepon Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk menerjunkan helikopter water bombing.

“Kalau satu daerah itu seperti bentuknya seperti ‘jebakan’, mereka masuk di situ dan tidak bisa keluar (kapal), sedangkan ditembak dengan pemadam kebakarannya yang manual tidak selesai, maka butuh water bombing pakai heli. Tadi sudah diokekan, dari sana (BNPB) sudah siap,” kata Ganjar.

Pasca kebakaran ini, Ganjar meminta Pemprov, Pemkot, hingga KKP untuk mengatur ulang jalur parkir kapal di Pelabuhan Jongor. Ganjar juga meminta regulasinya diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement