Tinjau Kebakaran Puluhan Kapal Nelayan di Tegal, Ganjar Terjunkan Heli Water Bombing

TEGAL - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga Bacapres Partai Perindo, meninjau langsung kebakaran puluhan kapal nelayan di Pelabuhan Jongor Kota Tegal, Jateng, Rabu (16/8/2023).

Dari tinjauannya, Ganjar menyebut kebakaran meluas dari sebelumnya 52 kapal menjadi 57 kapal karena angin kencang. Belasan mobil damkar, water cannon polisi, hingga ratusan personel TNI-Polri sudah diterjunkan untuk upaya pemadaman.

“Kita dibantu seluruh tim. Ada dari Angkatan Laut, ada Kodim, ada Polres, terus kemudian ini komplet dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) datang semuanya,” kata Ganjar di lokasi.

Dari kondisi di lapangan, Ganjar menyebut pemadaman melalui jalur darat hingga kini belum efektif. Pasalnya jalur parkir pelabuhan yang membentuk angka ‘6’ membuat evakuasi kapal menjadi sulit dan api rawan merembet ke kapal lain.

Ganjar pun mendorong pemadaman agar lebih efektif melalui udara. Sebab itu Ganjar langsung menelepon Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk menerjunkan helikopter water bombing.

“Kalau satu daerah itu seperti bentuknya seperti ‘jebakan’, mereka masuk di situ dan tidak bisa keluar (kapal), sedangkan ditembak dengan pemadam kebakarannya yang manual tidak selesai, maka butuh water bombing pakai heli. Tadi sudah diokekan, dari sana (BNPB) sudah siap,” kata Ganjar.

Pasca kebakaran ini, Ganjar meminta Pemprov, Pemkot, hingga KKP untuk mengatur ulang jalur parkir kapal di Pelabuhan Jongor. Ganjar juga meminta regulasinya diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.