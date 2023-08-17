Hetero for Startup, Gagasan Ganjar yang Bikin Pengusaha Muda Bisa Akselerasi Usaha dan Berdampak bagi Masyarakat

SEMARANG - Selama dua periode menjabat, Gubernur Jawa Tengah --yqng juga Bacapres Pqrtai Perindo-- Ganjar Pranowo konsisten mendukung pengembangan UMKM di Jateng.

Salah satu upaya Ganjar memberikan wadah pengembangan tersebut adalah kehadiran Hetero Space. Creative hub yang menjadi tempat para pengusaha muda berkreativitas ini disediakan Ganjar di Semarang, Solo, dan Banyumas.

Tak hanya tempatnya, Ganjar juga menggagas program pelatihan di dalam Hetero Space. Namanya Hetero for Startup, sebuah gerakan pemberdayaan kewirausahaan untuk membantu para entrepreneur melakukan akselerasi dalam bisnisnya lewat berbagai pelatihan dan pembinaan yang kini sudah masuk volume tiga.

Menggandeng mentor-mentor yang ahli di bidangnya, Ganjar membuat bisnis para pengusaha scale up dan berdampak. Salah satunya Sahono, pengusaha muda yang menginisiasi Jegg Boy and Girl, layanan serba bisa untuk beli makan, antar jemput, antar barang, antar dokumen, beli obat, belaja di pasar, hingga tarik tunai di Salatiga, Jateng.

Alumni Hetero for Startup volume dua ini menjelaskan, lewat gerakan yang diinisiasi Ganjar tersebut dirinya kini mendapatkan ribuan transaksi dalam satu hari dari sebelumnya hanya ratusan.

Dalam pemberdayaan ini, Suhono melewati 4 fase, yakni fase pertama founder sourcing, fase 2 Community Engagement, fase 3 Challenge Development, dan fase 4 Continuity. Di fase-fase tersebut Suhono bertemu dengan pelaku bisnis lain yang membuatnya makin berkembang.

“Dari keuangan, dari cara berkomunikasi, cara membuat bisnis lebih bagus, scale up, tentu banyak yang kami dapat di Hetero,” kata Sahono usai berdiskusi dengan Ganjar bersama puluhan alumni Hetero for Startup lainnya di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng.